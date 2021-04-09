日前有網友在社群網站Po文大讚「之前在餐飲業月薪才2萬3還要責任制又髒又累，現在在工業區工廠上大夜班12小時，但每天至少休3小時以上，月休10天，每個月可領到近4萬元，吃飯很準時還不用面對一堆奧客，真搞不懂為什麼年輕人都不願意做工廠？」

此文一出引起網友熱議，就有網友跳出來「工業區根本不注重工安，也完全沒把基層的安全當回事，真的發生什麼事，工廠全推得一乾二淨等你遇過就知道了，風險極高報酬不高」、「工業區的問題在於環境吧！要長時間忍受味道聲音 溫度的災害，不是誰都可以忍受的了」、「去工廠會覺得自己像機器人，久了會憂鬱」！

但也有從網友跳出力挺「我就是那個餐飲業跳工廠，工廠跳醫院；不是歧視餐飲業，自己讀的科系也是餐旅相關，但真的時間勞力金錢不平等，非必要大概不會再回餐旅業了」、「看過醫師戰軟體工程師、戰律師、戰機師，但還是第1次看到作業員戰服務員」、「服務業跟餐飲很多福利真的...像我朋友在某大廠做作業員 一個月24000不過年薪是16個月。」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查指出，今年應屆畢業生最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務（金融業）」及「民生服務業」。整體而言，新鮮人對於第1份正職起薪，期待能夠拿到33,258元。

黃若薇提醒，無論從事什麼產業，都有其可以學習之處，建議應該以3年為小規劃、5到10年為大規劃，來架構個人職涯發展。例如擔任作業員，應該進一步思考如果學習到產線管理、製程優化，才有機會往組長、課長管理職發展；又或者從事服務業，要盡量學習內、外場的經營管理，甚至面對客訴時，逐漸培養出危機處理的能力，就是不可取代的工作價值。

(中時新聞網)