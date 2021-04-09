因應國內業者請求，財政部針對印度、越南、馬來西亞及印尼等4國產製的磁磚進行反傾銷調查，今日完成初判認定「有造成產業內實質的傷害，但是卻未在能在繼續調查時間讓我國產業繼續損害」，所以暫時不課徵臨時反傾銷稅，這也是近期我國首次認定有傾銷事實，卻不課臨時反傾銷稅情形。

根據了解，磁磚反傾銷調查都有各方壓力，國內的磁磚業者希望政府課徵反傾銷稅，降低傷害；但台灣磁磚發展協會則認為，如果課徵反傾銷稅會引發新南向4國反反傾銷的報復。

財政部表示，之所以做成不課徵臨時傾銷稅，是因為在調查的這段時間國內業者成本已經有下降，所以在調查期間，對國內業者的傷害未繼續擴大。

如果最終認定若要課反傾銷稅，仍會扣除課徵臨時反傾銷稅這段時間，而這次未課徵臨時反傾銷稅，未來最終判斷若要課徵反傾銷稅，課徵時間就是5年，就沒有可扣除的時間，所以這次決議並非受外界或政治的壓力才做成的結果。

根據調查，涉案的廠商傾銷差率印度是0％到18.7％1間、越南則是0％到28.64％之間、馬來西亞約10.27％、印尼18.13％到46.63％。

後續會如何進行調查與認定？財政部表示依據平衡稅與反傾銷課徵實施辦法規定，初判公告後的60天內會完成最終認定，再移請經濟部認定是否損害國內業者的最終認定，但必要時皆可以再延長1／2。財政部接到經濟部損害調查結果的10日內提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅與稅率。

依此來計算，要完成最終決議是否要課徵反傾銷稅預計最快7月底、最慢9月中旬做出最終判斷。

(中時 )