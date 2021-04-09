伊朗1月陷入數十億美元銷售石油款項遭凍結的糾紛時，扣留了一艘懸掛韓國旗幟的油輪。韓國外交部表示，伊朗今天釋放油輪與船長。

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊1月扣留「韓國化學號」（Hankuk Chemi）與來自多國的20名船員，但韓國外交部今天發布聲明說，伊朗解除扣留，「油輪今天安全駛離」。

船舶追蹤網站顯示，這艘有147公尺長的油輪以9節速度行駛，開往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗扣留油輪時表示，這艘油輪載著7200噸的「石油化學產品」，指控油輪「一再違反海上環保法」。

韓國根據美國對伊朗核子計畫祭出的制裁，凍結數以億計美元的伊朗資產。在扣留韓國油輪前，德黑蘭曾敦促首爾解凍資產。

德黑蘭2月表示，基於人道考量，除了船長以外，所有船員都可獲准離開伊朗，但多數船員還是留在船上維持油輪運作。

同一個月，首爾當局表示，兩國已就解凍數十億伊朗石油銷售額的方法達成共識，但仍在等待美國批准。

在華府祭出法規限制購買伊朗石油前，伊朗對資源短缺的韓國而言是重要的石油供應國，德黑蘭當局表示，共有70億美元的資金遭首爾凍結。

(中央社)