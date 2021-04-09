教育部自2017年推動「USR計畫」以來，鼓勵大學積極連結區域學校資源，協助城鄉教育發展，提升大學對區域及在地的貢獻，自去年起更將計劃分為在地深耕的「大學特色類」，以及「國際連結類」。

南臺科技大學（南科大）在地深耕，與當地合作多項文化活動，另從就業、交通、教育等議題，伸出援手；另間「接地氣」有成的國立聯合大學（聯大），與地方政府攜手帶出苗栗特色，更獲頒社會責任獎。

南科大近年在1111人力銀行「雇主最滿意大學」調查中，位居私立科技院校全國排名第3，自USR團隊成立以來，積極投入在地化經營，並於日前先後拜會台南中西區、南區、鹽水區集學甲區等地方單位，旨在延續去年度地共創實踐方案，並拋出年度嘉年華、在地工作站、居安調查、網路通報與改善方案、國中小課程支援等議題，希望能協助當地居民所需。

南科大與台南市文化協會合辦元宵花燈活動，現場的各項創意花燈，由南科大師生與當地居民，共同討論設計而成。校方更導入AR（擴增實境）課程合作，由同學發揮創意集技術，連動手機就可以猜燈謎，廣受好評。

南科大校長盧燈茂表示，南科大透過教育部USR計畫的推展與落實，師生走進社區，在熟稔在地文化與建構解方的過程之中，走出符合自身知能的翻轉創新學習。

而位於苗栗的聯大，自去年起，推出「石墻紅棗特色生活共享模式建構」大學社會責任實踐計畫，團隊以「永續城市及社區」為核心，從大學的視角及多年參與在地之經驗與專業能力，選定苗栗具客家特色的社區之一，公館鄉石墻社區為創生實驗基地，並選定公館鄉專業栽植之紅棗相關產業為發展主軸，建構大學與社區跨域學習整合之模式，以石墻社區推向文化永續、經濟與生活提升為目標，將文化融入日常生活的產業之中。

聯大另針對偏鄉資訊教學、智慧高齡、傳產微商、苗栗創新工藝體驗及通路設計推展等5項USR-HUB計畫，由不同科系老師帶領學生進行實地探查，透過一點一滴的累積，實踐社會關懷與協助在地產業發展。

(中時新聞網)