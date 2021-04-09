為宣傳第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」，中天主播前進醒吾科技大學開講，「琴教官」周玉琴與可愛「花栗鼠」陳文越一出場就受到學生熱烈歡迎，醒吾校長陳義文、副校長鍾志明、新媒體傳播學系系主任林添勝、秘書李麗雯、老師謝惠菁、王世杰、唐永孝，及公共事務中心主任郭石城、公共事務中心老師洪慧婷、時尚產業經營管理學系老師李大華等也都到場，並樂見產學之間能透過講座交流分享。

主播周玉琴在政論節目《頭條開講》Cosplay「琴教官」引發話題，她透露當時製作人只是提議用上課方式來錄節目，卻讓周玉琴有了當「麻辣教官」的想法，服裝則是跟台內主播張雅婷商借：「雅婷以前跑軍事，所以有一套軍裝，現成可用又不用花錢租，所以二話不說我就當起了琴教官。」周玉琴認為轉入新媒體後做節目變得更活潑，也能更貼近觀眾，所以對學生喊話：「中天新媒體可以同時吸收傳統電視和網路新媒體的經驗，可以比別人更快進入狀況，這不是很好嗎﹗」

中天主播周玉琴前進醒吾科大分享經驗談。（圖/中天電視提供）

加入中天三年的陳文越，是從2017年中天中視「華人普立茲超級星光大道」脫穎而出，她的自身經歷就是最佳範例，「那時候剛畢業需要一份工作，因為我是世新大學新聞系畢業，所以一看到這個比賽，覺得這機會一定要把握住！」也因為她勇於嘗試，畢業後立即就業，至今每天都在燃燒新聞魂，忙碌卻很充實，「雖然在媒體圈累是一定的，但能在工作中學習、成長，也能感受到媒體的影響力，並且發揮監督的力量，過程中都是滿滿的成就感。」

中天主播陳文越前進醒吾科大分享經驗談。（圖/中天電視提供）

中天電視踏入新媒體領域，路其實更寬廣，陳文越也分享心境轉變：「沒辦法在傳統電視播報，我並不會感到失望，一個熱愛新聞工作的人，不會因為播報的管道不同，而為做的事情感到不值。」她舉例近來發生花蓮太魯閣號事件，其實事發當天是她的休假日，原本準備與家人出遊，她卻立馬回公司銷假並到第一線報導。「現在、立刻、馬上」的直覺動作，並不會因為頻道轉型就對新聞事件有差別處理，新聞專業依舊保持。

被同學問及從業以來最深刻的事，周玉琴勾起回憶：「很久以前中天大樓曾經發生火災，因為消防法規規定人員全都需撤出門外，這時候我接到任務要立即現場連線，我本能地就衝到最前線去執行。」這份衝勁讓同學們相當佩服，並獻上掌聲。周玉琴轉換網紅主播僅4個月，她認為較難適應的部分就是觀眾留言速度太快：「很感謝觀眾留言或抖內支持，但大家的留言速度太多太快，我因為要顧及節目主持，很常無法完整回覆觀眾，對觀眾很不好意思。」活動過程，兩位主播面對面與學生對談分享，讓不少大四學生對新聞工作更為好奇，也紛紛詢問徵選活動，更多「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」資訊請見活動官網。

(中時新聞網)