新北市三峽區被稱為「臺灣綠茶的故鄉」，擁有獨特的青心柑種茶樹，其中以碧螺春綠茶最為知名。三峽區農會、客家文化園區、臺北大學等在地組織今舉行首場春茶評鑑賽事，吸引197組茶行、茶農參賽。今年特等獎由三峽百年製茶世家「天芳茶行」拿下，茶行第5代傳人黃渝婷表示，今年氣候不穩，要培育出滋味好、鮮爽度佳的茶葉，製茶期長短是比賽關鍵。

三峽農會指出，三峽碧螺春茶產製在3月至5月份，尤其以清明前的茶品質最佳，因此該時期茶又統稱為「明前茶」，品質佳的碧螺春茶葉形狀細緊捲曲，外觀碧綠、芽尖白毫多，沖泡時清香鮮雅、亮麗自然，三峽區產製的碧螺春若以冷泡法、冰泡法沖泡，風味絕佳。

三峽農會表示，這次「春季優良碧螺春綠茶評審會」邀請行政院農業委員會茶業改良場推廣課擔任評審，以國際標準評比，選出特等獎、頭等、金獎、銀獎，用3克茶葉沖泡5分鐘，透過茶葉香氣、外觀色澤、水色、口感等進行評比，最終由茶葉評比常勝軍「天芳茶行」拿下特等獎，頭獎10位中也有9位是天芳茶行茶葉，濃郁茶香深獲評審肯定。

三峽區農會今舉行「春季優良碧螺春綠茶評審會」，吸引197組茶行、茶農參賽，今年特等獎由三峽百年製茶世家「天芳茶行」第5代青農黃渝婷拿下。（蔡雯如攝）

農委會茶改場推廣課長林金池表示，今年氣溫高、日照多，中南部受旱災影響灌溉不足，茶葉品質參差不齊，產量也減少約5成，但北部茶樹未受水量減少影響，生長快速，茶葉採摘期提早7至10天，普遍茶葉的滋味、鮮爽度、乾純度都比較好，因此評選過程整體表現皆不差，而特等獎茶葉無論是沖泡色澤或入喉口感都相當不錯。

黃渝婷說，自家茶葉是三峽特有品種-青心柑仔，茶園種植約有2公頃，年產可6千至1萬斤，茶芽都是手工採摘，今年氣候較不穩定，家人提早察覺，將製茶期縮短，提早採摘，剛好趕上黃金採摘期，自己從事製茶業僅有短短幾年，但靠著家人的提點和支持，獲得特等獎，功勞全是靠家族互相幫忙。

(中時 )