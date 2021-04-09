台股今早盤一度觸及萬七之上，改寫歷史新天價17016.13點，不過隨後高檔賣壓出籠，之前漲多的熱門族群紛紛回檔，導致指數終場下跌72.34點，跌幅0.43%，收在16854.10點，成交量4374.52億元。本周清明連假後台股不但沒有出現變盤，反而再吹多頭號角，隨著這波電子股與傳產股攜手上漲，指數全周上漲282.82點，周漲幅1.71%，帶動周線連三紅，也激勵短中長均線維持強勢多頭排列。

法人動向上，外資延續買超態勢，本周四個交易日僅有周五站在賣方，其他三天全數回補上市指數，總計單周買超190.61億元，本土法人方面，投信單周小幅賣超5.81億元，自營商則與外資同調，買超87.81億元，三大法人本周合計挹注台股272.78億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣2月領先指數景氣燈號分數改寫31年新高，景氣對策信號連續3個月出現黃紅燈，且不論是工業生產指數、製造業銷售量、機械與電機設備進口值等燈號全數轉強；另外，台灣綜合領先指標亦創下2000年5月以來最快擴張，顯示台灣經濟將迎接近20年來最強動能，帶動製造業採購經理人指數亦呈現連續8個月擴張，穩穩位於景氣枯榮分水嶺之上。

另外，葉獻文分析，隨著美國科技股轉強，市場對於美債殖利率走升的反應鈍化，激勵台股科技產業同步揚升，而近期資金聚焦股性較為活潑，且獲利數據亮眼的中小型股，帶動股價熱絡表現，預期該趨勢仍會延續，並配合類股輪轉，帶動多頭走勢健康輪動，呈現淡季不淡。

葉獻文認為，隨著5G的普及，以及許多產業對半導體需求的有增無減，2021年台灣晶圓代工產業市場市佔即將創下歷史最高點64%，高產業門檻加上台灣在全球供應鏈中擁有無可取代的技術，有利於維持廠商議價能力，加速企業獲利機會，替台股多頭注入高速成長動能。

(時報資訊)