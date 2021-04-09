基因檢測業者慧智(6615)3月營收4605萬元，創歷史新高，首季年度累計合併營收達1億2458萬元，較去年同期增長4.6%；日前董事會決議每股配息1.4元。

慧智基因總經理洪加政說，早期的基因檢測主要應用於重大疾病確診與高風險族群篩檢，但基因異常疾病與每個人息息相關，如何讓基因檢測普及化一直是慧智基因持續努力的方向。近期我們也看到政府協助推動產業發展的努力，不僅成立「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」串聯基因檢測大數據，也擬將次世代基因定序(NGS)檢測納入健保給付，降低民眾進行基因檢測的門檻，我們相信透過政府與產業的努力，不只強化大眾對基因檢測的接受度，也會讓整體市場的發展更健全。

據工研院產科國際所推估，2020年全球精準醫療市場約662億美元，2025年全球精準醫療市場規模將達到約1,342億美金，年複合成長率約15.2%。

慧智基因今年第一季推出非侵入性胚胎著床前染色體篩檢(niPGS)，期望透過拓展檢測服務版圖，擴大人工生殖相關的檢測收入，目標在人工生殖市場的滲透率達到五成。慧智基因董事長蘇怡寧醫師表示，觀察到求助生殖中心的夫妻約有六成與胚胎染色體異常有關，因此希望進行試管嬰兒療程，但市場對侵入性取樣的PGS仍存在侵入胚胎之風險疑慮，且PGS屬於部份性取樣，檢測可能會有侷限性。因此我們導入技術已成熟的非侵入性niPGS，適合作為常規篩檢的選項，提供人工生殖更多更安全的選擇，並推動胚胎篩檢進入新的世代。

(時報資訊)