康控-KY(4943)蹲低朝汽車、醫療、工業及半導體等新產品轉型，車用領域已見到成果，康控-KY透過Tier 1客戶打入美系電動車大廠，預計第2季底開始量產，未來該產品也將拓展到其他品牌車廠客戶，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，康控-KY董事長呂朝勝表示，今年營收會比去年好，毛利率希望能維持25%到30%。

康控-KY今天下午參加證交所法說會，董事長呂朝勝親自出席，康控-KY挾技術優勢於2014年到2016年吸引到蘋果目光，進而推升公司營運在2017年到2018年頂峰，不過蘋果執行扶植第二供應商策略，充分利用大陸廠低價優勢，致使價格競爭激烈，加上康控-KY佈局的汽車、醫療、工業及半導體均是必須長時間開發認證才能見到成果，致使康控-KY營運自2019年逐年下滑，2020年更因全球新冠肺炎疫情、匯兌損失等因素陷入虧損，今年第1季營收亦未見起色較去年同期衰退。

雖然轉型路辛苦，康控-KY在車用的耕耘已見到成果，過去康控-KY車用產品以感測器機構件為主，主力客戶為德國博世集團，公司從去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，新產品預計第2季底開始量產，目前此產品有兩條產線，由於其他品牌車廠也對此產品有興趣，未來客戶也將推展到其他品牌車廠的電動車或一般車款，客戶已跟康控-KY討論增加訂單，康控-KY計畫下半年再增加1條產線因應客戶需求；除原有客戶，康控-KY今年下半年也會增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻。

隨著汽車產品堆疊效益逐步展現，去年第4季車用產品佔康控-KY營收比重拉升到17%，2020年全年佔比達13%，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，去年車用毛利率約10%，在車用產品經濟規模逐步放大下，希望今年車用產品毛利率能拉升到15%到20%。

除車用產品佈局效益顯現，康控-KY努力已久的半導體相關新產品將於今年下半年開始出貨，對公司營運可說是即時雨。

在聲學產品部分，康控-KY會計經理戴暐倫表示，消費性電子無論聲學或光學還是要看終端產品市場需求，目前看起來今年會比去年成長一些，但成長幅度要看客戶終端市場產品銷售狀況，如果賣得好會比去年成長。

呂朝勝表示，這幾年公司朝長期握有某個市場的目標客戶努力，但這樣的耕耘都需要時間，不是短期內就可以看到成果，很難說何時會爆發，但這是不得不做的事，至於今年看起來營收會比去年好。

在毛利率部分，戴暐倫表示，公司產品仍以消費性產品為主，受到終端客戶價格壓力影響，毛利率要維持之前30%到40%水準較困難，生產效率是經營團隊關注的，將盡力透過改善生產效率提升毛利及獲利，希望能維持全年毛利率25%到30%。

(時報資訊)