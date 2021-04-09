亞通(6179)首季合併營收6億6576萬元，創歷年同期新高，年成長26％，主要由於菲律賓電廠海水冷卻工程進入主要施工及認列階段，台大質子治療中心及台北榮總重粒子癌症中心等工程陸續入帳所帶動。

亞通表示，公司「環保綠能」及「高端醫療」兩大主要業務拓展有成，第一季合併營收創歷年同期新高。其中，在海外環保綠能工程方面，隨菲律賓政府環保政策底定，下游客戶電廠加速施工進度，公司先前接獲菲律賓馬里韋萊斯（Mariveles）電廠一期工程案，自去年下半年開始進入主要海水冷卻工程的施工階段，今年第一季菲律賓電廠工程認列金額較去年同期增加18％，後續工程預計將在兩年內完成施工及認列，第一季菲律賓海水冷卻工程佔整體營收約三成。

亞通表示，公司今年可望接獲菲律賓4座火力電廠海事工程案，規模為先前接獲的Mariveles電廠海事工程2倍以上，第三季起將陸續展開前期準備作業，預計於3-5年內完成，根據國際能源專業研究機構BMI Research統計，菲律賓近五年人均用電量複合成長超過20%，菲律賓電廠EPC工程將成為公司未來3-5年營運的主要成長動能之一。

在「高端醫療」業務部份，亞通2020年進行「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」大樓機電工程，截至第一季已完成55％的工程進度，去年第4季開始進行的「台北榮總重粒子癌症中心」設備安裝工程，截至第一季亦完成並認列85％的工程，兩項工程均可望於今年底前全數完成施工認列。另外，公司下半年將開始進行「中國醫藥學院附設質子治療系統」相關工程，由於高端醫療設備工程的認證及技術門檻較高，將有助於優化整體業務發展。

亞通對今年展望持樂觀審慎態度，在環保綠能方面，公司近期接獲的4座菲律賓新建火力電廠海事工程案，第三季開始陸續展開前期準備作業，預計於3-5年內完成；在高端醫療方面，台大癌醫質子治療中心與北榮重粒子癌症中心工程案預計今年底前完成施工認列，下半年並開始進行「中國醫藥學院附設質子治療系統」相關工程；在智慧交通方面，公司參與「新馬尼拉機場」及「南呂宋島高速公路」工程案，亦於下半年開始進入基礎工程施工階段，公司整體營運成長動能可期。

(時報資訊)