國家通訊傳播委員會（NCC）日前宣布華視新聞資訊台將進駐52頻道，預計最快在4月下旬正式開播。華視今（9日）下午召開臨時董事會，通過華視新聞台長人事案，華視總經理莊豐嘉稍早舉行緊急記者會宣布此事，表示將由壹電視新聞台總編輯、資深主播陳雅琳接任。

莊豐嘉稱陳雅琳有豐富的採訪經驗，以及製作優質新聞報導的能力，對新聞品質的要求讓她在業界素有「陳老師」的封號，也有做出對於52台經營方針的專題報告，經過討論後是最佳的人選，至於接任台長時間會再正式公布。而副台長人選，外傳是寰宇新聞台總監蕭丁毓，莊豐嘉今表示，目前仍在討論中，確定之後會在公佈。

現年54歲的陳雅琳曾任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、製作人、總編輯，現任《壹電視新聞台》總編輯，同時也是《我是救星》、《新聞深呼吸》等節目製作人兼主持人，從小出身貧困但個性忍辱負重，被譽為「新聞界的阿信主播」。去年還因為太拚，導致右眼視網膜剝離，訪問過程中暫時失明，休養後目前視力已恢復。

此外，總經理莊豐嘉也表示，相信新任台長能為未來華視新聞52台帶來非常好的內容，同時希望這次台長的產生，吸引更多人才一起來打拼，也讓各界了解華視進入52台的決心。

(中時 )