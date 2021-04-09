創作一甲子，以彩墨創作備受兩岸藝術界肯定的巫登益，繼巫登益美術館在去年10月於台北101成立，今年更宣告新品發表及國際巡展，預計將於今年6月起5年內走訪全球60餘城市，除了巡展，另參與藝博會，或以藝術沙龍等多元形式，呈現其結合中、西方技法的彩墨哲學。

巫登益生於南投埔里，創作迄今已一甲子，並多次獲獎，包括陸光美展第一名、行政院文化作品展第三名、中日親善書畫展津島市長獎等，2009年獲選為「當代最具影響力的華人藝術家」，在日、韓均辦過多次個展。除了已在台北101成立美術館，位於青島市香港東路的巫登益美術館，由台灣的李祖原事務所設計，預計將成為巫登益的國際彩墨藝術展覽中心。

台灣優勢產業對外合作委員會主席王新力於國際巡展發布會上指出，現今藝術市場由美、中、英搶下總成交額的82％，其中華人藝術家預期有著高成長空間，如張大千、齊白石、趙無極、傅抱石、吳冠中等，在拍賣市場尤其受到華人藏家青睞而創下攀升紀錄。

接下來巫登益的全球巡展，將由台北啟航，以兩岸為主並推向國際，今年除了台北還有北京、上海等站將隨之進行巡展。也將同步推動參加台北藝博、藝術北京、香港藝博、深圳藝博、新加坡國際藝術博覽會等知名藝博會。

「巫登益雖已70歲，但他的用色、思維很年輕化，一點也不傳統，技法多元而呈現他獨特的彩墨風格。」王新力指出，巫登益以「新」為題材，不斷探索，當代彩墨、現代抽象、工筆繪畫乃至青花彩瓷均為強項，作品讓人有身臨其境之嘆。

前國父紀念館館長高崇雲、前台北市副市長李永萍、新黨榮譽主席郁慕明、前國民黨副秘書長張榮恭等人均出席了巡展火炬啟動儀式，高崇雲也指出，巫登益彩墨用色大膽且融入西方技法，有振動人心的魅力；李永萍指出巫登益作品有著21世紀的語彙，以華人藝術家而能與世界溝通，「推出去才會讓我們對自己的文化感到驕傲。」

台藝大教授吳恭瑞透過影片也指出，巫登益作品雄偉壯麗，且創作面向多元，由其作品可感受其中有大無畏的內在精神；台灣師範大學教授曾肅良也在影片中表示，巫登益作品展現天仁合一的氣度，全球巡展亦得以向西方宣告東方彩墨新藝術的誕生。

(中時 )