畢業後便投身餐飲業服務的曹小姐，年後興起轉職念頭，一開始還拿不定主意該轉往哪個領域，打開1111人力銀行求職網頁瀏覽職缺，無意間看到「幸福企業」票選活動，許多公司的福利都很吸引人，她順手點點滑鼠參與線上投票，並透過1111人力銀行提供的相關測評服務，藉此更了解自己適合的職務，「發現很喜歡動物的我，應該投入照護寵物的相關產業，希望能夠透過工作傳遞正確的飼養知識，已經開始想項若工作場域內有小動物相伴，我一定每天上班都活力滿滿事半功倍。」怎也沒想到只是參與線上投票，就意外獲得1萬元獎金。

曹小姐說自己就學時，就有在1111人力銀行找過PT工作的經驗，當時就接獲很多面試邀約，這回，也是因為想轉職才又打開了人力銀行首頁，驚覺首頁竟然默默地換上新裝，對於改版後的界面，她感覺是變得更清楚好操作，投遞履歷也更加便捷，「煥然一新的1111，感覺會為我的轉職路添好運。」經過這次意外的中獎萬元加持，曹小姐顯得更從容穩定與自信。

(中時新聞網)