金管會及所屬單位110年度預算評估報告出爐！據立法院預算中心報告顯示，證券周邊四大單位董、總的固定收入薪酬超過臺灣銀行董總二倍、已超標，且整體薪酬更逾「院長級」標準，然而，績效指標客觀性卻「有改進空間」，且「欠缺國際競爭力指標」。

就報告中指出，「證券交易所、櫃檯買賣中心、期貨交易所及集中保管結算所」被市場視為證券期貨周邊單位F4，其董、總薪資都高得嚇人。證券交易所董事長、櫃買中心董事長與總經理、期交所董事長的「薪資加獎金」年薪都破800萬元，其中，櫃買中心董事長年薪最高，達837萬元，而四單位中年薪最低的集保總經理年薪也有620萬元，比「院長級」待遇還高。

據政務人員給與表來算，我國各院院長月俸9萬8,160元、公費23萬5,200元，計33萬3,360元，薪資及年終工作獎金合計以13.5個月計算，年薪約落在450萬元左右，但2019年度證券期貨周邊單位給付董事長及總經理之年薪介於「620萬元至837萬元」間，已超逾院長級待遇。

而據金管會表示，依其「金融監督管理委員會派任或推薦至事業機構、財團法人及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」規定，周邊單位董事長、總經理之固定收入（月支薪俸及主管加給）總額，以「臺灣銀行董事長及總經理支領固定收入總額2倍」為支領上限，非固定收入（如房屋津貼、績效獎金或其他各項獎金等）總額，則以固定收入總額為支領上限，而F4董總的固定收入標準已高出臺灣銀行。

但立法院預算中心報告指出，證券期貨周邊單位董事長及總經理獎金幾近薪資，多以薪酬標準上限標準領取，但對照2019年度績效目標，99個目標中僅13個有目標值或時程表，餘為文字性目標，「客觀性尚有改進空間」。再者，核其績效指標情形，國際競爭力如量質比較、排名評比提升度等，皆未設定具體目標數值考核。主管機關宜綜合檢討績效指標及薪給標準，參據量質等國際競爭因素，使責酬相符。

(工商 )