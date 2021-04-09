到球場除了看球還可以做什麼？富邦悍將棒球隊要作一項特別的親友活動，就是在4月10日邀球迷去新莊棒球場看電影。

富邦文教基金會「momo mini親子電影院」與悍將球團攜手在4月10日富邦悍將主題日「肆FUN童心」，賽後於場內打造一座露天電影院，讓全家一起享受從熱血沸騰的棒球賽現場到奇幻想像力無窮的影像世界。

富邦文教基金會表示，這次放映的片單包括momo mini親子電影院最受小朋友歡迎的《動物哇哈哈》系列、德國漢堡動畫獎首獎《美鬍男生死鬥》、紐約國際兒童影展最佳短片、最佳觀眾票選的《搶救髒皮鞋》、最適合親子觀賞的本土動畫《啊》等精選片單，邀請球迷們影迷們共享棒球場帶給你的無限可能，啟發孩子們的無限想像力！

momo mini親子電影院精選許多國內不易看到的國際兒童影展動畫、劇情短片和台灣本土優質影片，以多元媒材方式呈現，主題內容也更為寬廣。富邦文教基金會說，為了讓這些影片可以被更多人觀賞，除了網路影音及教育公播平台、電視頻道外，2020年9月份開始在台北、桃園、台中、高雄、台東、屏東等地與電影場館合作影廳放映或露天放映，並舉辦了讓孩子可以天馬行空發揮想像力的影像工作坊。

富邦文教基金會說，自2021年4月起，除了原本的合作夥伴，in89豪華影城7間親子電影院也成為momo mini親子電影院合作夥伴，將讓全台親子擁有前所未有的「一起看電影」感受。

(工商 )