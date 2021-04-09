全球股市今年來在驚驚漲的態勢下頻創新高，連帶海外基金績效表現也著實亮眼，觀察今年來投信發行海外基金績效表現，共有16檔漲幅逾一成，前十名分別是保德信全球資源、瀚亞非洲-新臺幣、野村全球高股息-累積類型人民幣計價、群益印度中小-人民幣、德銀遠東DWS全球原物料能源、保德信全球中小-新台幣、柏瑞亞洲亮點股票-A類型（人民幣）、中國信託越南機會-台幣、安聯全球油礦金趨勢、保德信亞太。

整體表現來看，亞股、印度、天然資源基金表現較佳，投信法人建議，現階段股市處於高檔，投資人可利用基金定期定額分散投資風險，掌握投資契機。

群益投信投資長李宏正表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表鴿派言論，加上初領失業救濟金人數意外不減反增，帶動美十年殖利率降至1.62％，美股半導體、科技股引領大盤上揚，也讓全球股市投資信心增加，風險性資產表現仍可期，不過現階段畢竟處在高檔，股市難免震盪波動，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度疫情升溫，加上美元升值，使印度指數面臨回檔修正。4月中開始公布財報，利潤率是否受原物料成本上升而縮減是觀察重點。若將來疫情回穩，以及企業財報展望樂觀，才有望扭轉短期偏弱的股市。

不過，中長期來看，印度今年經濟成長率可望達雙位數，加上設廠需求回溫，有助於吸引外資投資，市場對印度企業獲利增長預期轉趨樂觀，預期企業獲利增速將於今年維持偏高水準，預料將逐季轉佳，且全球資金仍寬鬆，若後續疫苗開始大規模配發接種，有助於印度股市後市表現，投資人可逢拉回分批布局。

(工商 )