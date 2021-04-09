台灣雲端社群觀測平台「OpView社群口碑資料庫」9日發布最新人氣夜市排行榜與各大夜市的話題美食，結果發現，以討論聲量來說，士林夜市排名第一，其次是逢甲夜市，第三是湳雅夜市；但若以好感度來說，則以樂華夜市、南機場夜市、旱溪夜市較受網友青睞！

該項資料是由OpView社群口碑資料庫追蹤全台夜市過去三個月的網路聲量表現，時間從2020年12月24日至2021年3月24日，觀測來源有討論區、社群網站、新聞回文，得出台灣夜市的網路聲量排行情形，以及各大夜市話題食物與好感度。

該平台指出，聲量居冠的「士林夜市」雖有高討論度，但評價相對負面，不少網友認為食物價格偏高及缺乏特色，是降低消費者購物力的原因。至於受網友青睞的夜市，「樂華夜市」是大台北區網友好感度最高的夜市，除了知名排隊美食如手撕雞、三鮮羹、泰式涼拌青木瓜等，近來也有許多話題美食。

北部另一個獲得高好感度的「南機場夜市」，先前有多家美食獲米其林平價美食「必比登」推薦，吸引網友朝聖，小而巧的夜市因食物具有特色，也贏得網友青睞；還有，同樣獲得網友喜愛的台中「旱溪夜市」，占地千坪且攤位重複度不高，美食具特色且價格平實，並設有洗手間，也受到許多在地人與觀光客的喜愛。

此外，板橋「湳雅夜市」靠著韓國人販售的韓式糖餅，也吸引網友目光，加上板橋在地人Facebook社團討論及Youtuber拍攝的夜市介紹影片影響，讓湳雅夜市的人氣攤販獲得更高的關注。

至於腹地不大卻有琳瑯滿目美食為特色的「寧夏夜市」，由於與多家行動支付推出優惠回饋，引起網路討論，作為行動支付覆蓋率最高的夜市之一，寧夏夜市在付款選擇的多元性與方便性都受到肯定。

該平台說，除了上述的十大網路人氣夜市外，台南「新營夜市」、嘉義「文化路夜市」的討論度也緊追其後，可見台灣夜市的多元程度之高。

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