自稱10多年前遭高雄某國小梁姓體操教練的女子，貼出3年前的報案三聯單，強調自己沒有勇氣上法庭，面對惡狼教練。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄某國小梁姓體操教練因19年前性侵多名女選手，但該事件已逾法律追訴期及僅少數被害人指控，日前高雄地院僅判梁男6年10月，還可上訴。一名自稱也是當年的受害女孩再度爆料，稱自己婚後仍厭惡性行為，陰影猶在，還呼籲梁男住家附近的小女孩小心。

「學姊們對不起，看到他被判的這麼輕，我覺得真的很對不起妳們。」一名自稱當年也是被梁男染指的女性，看見判決新聞後，也在爆料公社公布自己悲慘的遭遇。該女痛批梁男死不認錯，司法也判得太輕。

該女控訴，開庭時，梁男與辯護律師故意用一連串追殺式質詢，例如問下體陰莖特徵之類猥褻問題，逼被害學姊們不斷回想恐怖記憶，甚至數度落淚無法開庭。

「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練。」該女表示，自己已婚但仍對性行為感到恐懼，也與先生溝通，能不要有性行為就不要，也不要讓她爸媽知道。每次與先生進行性行為時，小時候的恐怖情境都會從腦中跑出來，惡夢與現實重疊，難捨難分。

該女表示，當年她身為女選手，平均每個月一次、在課後輔導時遭梁男性侵，前後大概有十幾次，每次都是緊咬著下嘴唇忍受，直到今天都感覺自己的下嘴唇還留有齒印。當年至少有8名女學生受害，但都像她一樣、害怕再看到這頭惡狼而選擇逃避，不敢面對。

該女痛心呼籲，梁男竟被法院裁定無強制治療必要，但戀童癖再犯率很高，官司定讞仍有兩三年空窗期，住在附近的鄰居、網友注意好自家的小女孩，不希望再有誰的翅膀與人生被權力毀掉了。

(中時 )