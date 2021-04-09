壯麗山水、亂石激流，旱鴨子的三鐵情人夢，這些讓你想到了什麼？去年因疫情取消的秀姑巒溪國際泛舟鐵人，今年與長濱雙浪金剛馬拉松一起攜手強勢回歸，預期將東部的那些美好分享給你，邊賣力運動邊享受旅行帶來的樂趣，讓疫情與生活帶來的煩悶情緒獲得一些抒發。
秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽今年回來啦！（圖片來源：名衍行銷股份有限公司）
東部兩大賽事（長濱雙浪金剛馬拉松＋
秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽
）介紹影片（影片來源：Youtube 跟著民宿主人吃喝玩樂）
色介紹
全國唯一泛舟三鐵
不會、不想、不方便游泳也想體驗三鐵樂趣怎麼辦？給你一個新選擇，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽是全國唯一的泛舟三鐵賽事，別小看泛舟需要花費的體能，小編泛過一次，隔天洗頭手都抬不起來，游泳是一個人的事，但泛舟就很考驗你跟同團的默契，
是同舟共濟還是同歸於盡，就用泛舟來決勝負吧！
全國唯一泛舟三鐵賽事，提供新三鐵娛樂選擇。（圖片來源：
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刺激驚險的亂石激流
平常想大唱大叫喧洩只能在 KTV 包廂？報你夏季新選擇，在秀姑巒溪的激流中，
你可以放聲大叫，紓解平日累積的壓力與厭世感
，別擔心旁人的眼光，因為那時候的旁人可能叫得比你大聲，秀姑巒溪的泛舟舉國聞名，走過將近 40 個年頭，設備與安全性上都在相當成熟的水平，讓你在安全無虞的環境中來場刺激的冒險。
在湍急的秀姑巒溪裡來場刺激的冒險吧！（圖片來源：
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壯麗山水的景致
脫離城市的喧囂，讓美麗的山脈、稻田與具在地人文風情的景致來療癒你的身心，跑在、騎在美麗的東部風景裡，你會暫時忘記那些煩惱，
用慢活的方式與節奏將東部的美景盡收眼底
花東美景美不勝收，用慢跑與騎車的方式來欣賞這片樂土。（圖片來源：
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4.5 星活動好評
好的活動值得一推再推，看看別人給的高分評價與推薦留言，就知道這個賽事你可以帶多少快樂回憶回去，
坐而言不如起而行，趕緊手刀前來報名
榮獲跑友 4.5 星好評賽事。（圖片來源：
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新跑旅生活，來場 2 天 1 夜的深度旅遊
除了享受賽事的刺激與樂趣，更可以升級一場 2 天 1 夜的深度之旅
，主辦單位今年與獲得 2020 交通部觀光局脊梁山脈旅遊年旅遊獎的
愛玩旅遊
合作，推出結合賽事的臺東 2 天 1 夜專屬遊程，以在地深度體驗設計，並將選手之夜規劃進去，讓選手能完整地體驗賽事與當地深度旅行。
■線上報名
將賽事結合深度旅遊，邀您一起來體驗新跑旅生活。 （圖片來源：
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賽事資訊提供：
賽事日期與報名時間
賽事日期：2021 年 6 月 6 日 （星期日）
報名時間：即日起至 2021 年 5 月 7 日 （星期五）23:59
活動地點：秀姑巒溪遊客中心
活動終點：新長虹橋廣場
參賽組別＆路線
活動組別一覽表。（圖片來源：
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鐵人三項組
泛舟 11 KM - 路跑 12.6 KM - 自由車 44 KM，共 67.6 KM。
（泛舟 120 分鐘 - 路跑 120 分鐘 - 自由車 150 分鐘，共計 6.5 小時）
鐵三角組
泛舟 11 KM - 路跑 12.6 KM - 自由車 44 KM，共 67.6 KM ，由 2-3 人接力完成。
（泛舟 120 分鐘 - 路跑 120 分鐘 - 自由車 150 分鐘，共計 6.5 小時）
二鐵組
泛舟 11 KM - 路跑 12.6 KM ，共 23.6 KM。
泛舟 120 分鐘 - 路跑 120 分鐘 ，共計 4 小時
秀姑巒溪國際泛舟鐵人路線圖。（圖片來源：
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團體挑戰賽
此次賽事延續歷年團體挑戰賽的部分，三鐵組、二鐵組單一組別報名人數以8 人為一組，冠軍將獲得總價值新台幣 5 千元獎金或等值商品。
團體挑戰賽資訊。（圖片來源：
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活動流程
本次活動流程。（圖片來源：
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參賽物資＆完賽好禮
本次參賽物資與完賽好禮。（圖片來源：
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活動紀念衫。（圖片來源：
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完賽獎牌。（圖片來源：
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報名連結：
責任編輯：Andrew Chen、小J
圖片來源：
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