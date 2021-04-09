誰說營造業只是辛苦沒有回饋的行業？現在要打破你的刻板印象，營造業也有令人羨慕的幸福企業，不僅薪水優於業界，各式獎金拿不完，公司規劃多樣家庭活動，讓有子女的爸爸媽媽也能在工作和生活中取得完美平衡。

成立於1982年的遠雄營造為遠雄建設之關係企業，由專案經理人帶領300多位專業工程人員，為業主提供雙贏營造服務。遠雄營造視員工為公司最重要資產，用心設計獲利共享的薪獎制度以及全方位360度完善照顧福利，薪資均居於業界中上水準，另外還有年終與紅利獎金。

員工福利全面向，提供全員定期健康檢查、端午獎金、中秋獎金、生日假(含禮金)，結婚禮金，更有部門休閒娛樂補助、員工旅遊、午茶聚會，鼓勵同仁們積極參與休閒文化活動，調劑身心，促進情感交流，讓公司與員工共創雙贏。

深耕房地產業界30年，榮獲票選成長最快50家公司第3名、建築投資業排名前100名，寫下多項光輝紀錄的「富旺國際」（股票代號6219），福利項目包羅萬象。每年員工旅遊補助高達1.5~2萬元不等，業績表現優秀者公司再招待免費出國旅遊。每季還享有部門聚餐補助，公司大手筆給予每人高達逾千元金額補助。每年有三節獎金，生日有慶生會外，還有2000元生日禮金。

另外，員工結婚新人雙方都是富旺同仁，2人可各領取禮金1份；除一般生育津貼外，若為雙胞胎則再按比例加給。想買屋換屋，公司全員皆享有買屋優惠，若介紹親友買屋成功交易，再發予獎金鼓勵。

營造業不只是幫別人蓋房子，也在幫自己建造幸福的家，幸福福利讓人看了眼花撩亂，想找更多的幸福營造企業嗎？1111人力銀行現正舉辦「2021幸福企業票選」有超過2000家企業參加票選，求職者可一邊投票，一邊找尋自己的幸福企業。

為鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能報名活動，任職滿3個月即可得到1萬元幸福獎金，上班族們開始規劃自己的幸福職涯。

(中時新聞網)