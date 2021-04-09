大甲媽將於9日深夜起駕，中廣董事長趙少康下午出席上轎儀式，針對角逐黨魁一事，他受訪表示，國民黨規定要1年黨員，若不改，他大概沒資格，他跟韓國瑜見過一次面，若他不能選，韓還在考慮要不要選，他也不知韓最後的決定。

「我想我大概不行吧！」趙少康指出，國民黨規定要1年黨員，如果不改的話，他大概沒有資格啦，與韓國瑜見過一次面，談到很多問題，包括國內政經情勢、兩岸緊張，也提到「如果我不能選的話，那他要不要選，他還在考慮、沒決定，所以這是大事，他可能要仔細思考，我還不知道他最後決定是怎樣。」

趙少康說，這次來鎮瀾宮起求國泰民安、風調雨順，尤其中部缺水，希望能趕快來水，中部空氣不好，但有兩種方式解決，一種是降低火力發電廠燃煤、另一種就是來陣風把汙染物吹掉，老天能夠做的就是把氣象改善，讓空氣變好一點，希望有好的空氣、不缺水，讓大家身體健康、國泰民安。

針對太魯閣事件，趙少康說，台鐵本身要怎樣改革，才能讓員工及管理部門雙方能坐下來好好談，怎麼樣讓大家滿意，因為台鐵好、對員工也好，台鐵不好、大家都受害，去年台鐵運量是2億1000多萬，每天有64萬乘客，所以這跟大家行的便利息息相關，台鐵怎麼樣都要拿出決心，一定要好好改革。

(中時 )