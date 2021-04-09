《俄羅斯衛星通訊社》9日報導，美國商務部以「破壞軍事現代化的努力」為由，宣布將7家中國大陸的超級電腦企業，列入「從事與美國國家安全或外交政策利益相悖活動的企業清單」之中；對此，陸外交部除抨擊此舉濫用國家安全與國家權力外，更揚言採取必要步驟以保護大陸企業免於華府制裁。

大陸外交部發言人趙立堅9日在記者會上，指控美國為壟斷自身科技與霸權優勢，不斷地打壓大陸的發展，更濫用國家安全的概念、國家權力與企業制裁清單。甚至，美方不擇手段且惡意地打壓大陸高科技企業，這些北京絕不容許。

他表示，儘管美國極力封鎖大陸超級電腦的技術，但大陸超級電腦卻逆境求生，憑著自主創新躍居全球龍頭寶座。美國的打壓無法阻止大陸科技的研發與進步，只會讓大陸更堅定自主創新的決定與意志。陸方會採取必要措施，來維護大陸企業的合法權益。

《俄羅斯衛星通訊社》指出，被封殺的大陸超級電腦企業，包括：天津飛騰信息技術公司、上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子有限公司、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心。一旦納入企業清單，美商務部就能限制美企業，出口政府禁止的產品給清單上的企業或機構，對陸企無疑是一大打擊。

(中時新聞網)