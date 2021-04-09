昨天一路落後的味全龍在7局下一度追平，但終結者田澤純一卻在跨局數後出狀況，終場龍隊以5比9不敵樂天桃猿，吞下對戰3連敗，總教練葉君璋認為，田澤純一的狀況不差，有這樣的結果捕手需要負一點責任。

田澤純一昨天在8局上2出局後登板救援，他只用1球就讓林承飛擊出飛球出局，9局上續投，但在1出局後面對纏鬥力十足的邱丹，耗了12球無法解決他，最終投0.2局的投球中用33球，被敲出4安打、失4分，吞下本季第2敗。

今天賽前談到田澤純一昨天的狀況，葉君璋認為田澤純一投得並不差，「我覺得捕手需要負一些責任，沒有按照計劃在配，一次三壘界外沒接到、另一個中間高彈跳沒抓下，這影響很大，對邱丹那打席用了這麼多球就是製造投、捕手自己的困擾。」

而廖任磊開季至今狀況仍未到位，葉總點出問題，認為他的投球策略跟心態都需要做修正，「面對打者時他的想法、概念、宗旨跟策略是什麼，我覺得沒有很清楚，所以他不管面對第一棒到第九棒，全部都是第四棒，這部分有跟他聊過，但他有時一上場就會忘記。」

(中時 )