為了在忙碌的生活中能暫時喘口氣，把握假日時間往外走，是不少人放鬆身心的方法。這時候，怎麼能沒有音樂相伴呢？當然這些需求可以依靠手機為你完成，但可得消耗手機的寶貴電力。因此，準備一款既能滿足戶外場景需求，又能夠寵愛你金耳朵的藍牙喇叭就很重要啦！如果你還沒有認識過Anker旗下的Soundcore品牌，接下來就來分享一下Select 2防水藍牙喇叭的的體驗心得！

首先介紹一下Soundcore是充電品牌Anker旗下專注音訊產品的品牌。Select 2防水藍牙喇叭型號是A3125，體積是165 x 45 xx 54 mm，重量506公克。搭配5200 mAh電池，單次充飽電的續航力是20小時，陪伴你北高來回一趟電力都還綽綽有餘。

總瓦數是16W。搭配兩個8W低音揚聲器單體與被動式振幅器，低音強勁有力。對喜愛音樂的玩家來說，搭配Soundcore app（在app裡配對Select 2即可使用），還可使用多種預設EQ模式，或自訂個人喜好的EQ調節，讓你喜愛的音樂以你喜愛的音場效果來陪伴你。

Select 2不僅適合在家用，也很合適攜帶外出。可支援IPX7防水，可完全沖洗防水，橡膠塗層不僅觸感滑順，還防刮易清洗。且機身左側有掛繩口（有附多功能提繩），讓你將它輕鬆帶著走（若有挑惕的話，沒有附上攜行袋，是略為可惜，不過這個自行購買也是很方便，不難找）。

Anker SoundCore Select 2藍牙喇叭盒附配件與說明書。（黃慧雯攝）

SoundCore Select 2藍牙喇叭左側有掛繩口，也有附多功能提繩，方便攜帶外出。（黃慧雯攝）

SoundCore Select 2藍牙喇叭右側是充電孔，採USB-C連接埠，附有一條充電短線。（黃慧雯攝）

Select 2支援NFC，特定手機可透過NFC快速配對。也可透過藍牙5.0來與手機等行動裝置配對使用（機身沒有音源輸入孔，僅能與行動裝置配對使用），還可透過無線PARTY CAST串連，一個設備可配對100個Select 2，打造完整音場讓你聲歷其境。

SoundCore Select 2頂端按鈕。（黃慧雯攝）

機身上Select 2搭配USB-C充電孔，換句話說外出時可透過行動電源為它充電，不一定要尋找電線插頭。機身上有電源鍵（短按1秒開機、長按2秒關機）、音量減少、多功能按鍵（長按2秒可以開啟手機語音助手、按1次可播放/暫停、按2次可快進一曲、按3次則可退後一曲；有來電時，按1次可接聽/掛斷、按2次則可拒絕來電）、音量增加與藍牙按鈕。且按鈕左側有充電LED指示燈（充電時閃紅燈、充飽電會長亮）、按鈕右側則有藍牙配對指示燈(等候配對會閃白燈、配對成功後有音效提示也會長亮），操作配對上都很直觀易學。

SoundCore Select 2可搭配Soundcore app調整EQ或控制音量。（黃慧雯製）

【體驗心得】

體驗上，令人印象深刻的是Select 2的音量相當驚人，無論是室內室外都能應付得宜，在家開個小型趴踢，只用一顆也很夠用。操控上，也相對簡單。不一定需要透過手機app才能調整音量的設計，使用上也很方便。喜愛不同種音效的朋友，還可透過Soundcore app來調整，更有EQ自訂模式，能滿足不少音樂發燒友的挑惕耳朵。或許對於不少朋友來說，更貼心的是價格不到2千，對照它的表現來說，絕對超值。

(科技)