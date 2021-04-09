林口三井Outlet將設置有機專櫃，歡迎消費者前來採購（農業局提供／戴上容新北傳真）

林口區有機蔬菜產量佔全新北第一，新北市府創立「林口有機村」品牌並協助農友進軍林口三井outlet，展售商品包含有機米、蔬菜、放養雞蛋等眾多優質農產品，10、11日提供有機葉菜類9折及現場消費打卡送百合苗等活動，後續更將推出消費滿額送、食農教育課程等眾多好康，歡迎民眾前往選購。

林口區內有機蔬菜認證面積達5公頃，是新北市面積最大，產量最多，由公所整合品牌「林口有機村」是由「語林有機農場」、「畦遊季有機農場」、「芽寶寶有機農場」、「周好小農場」、「米力農場」等多家在地輕農共同攜手創立。

農場所生產的有機蔬菜主要提供林口內國中小自立廚房與附幼作為營養午餐使用，並與林口、泰山、板橋、中和、永和區等10多家全聯福利中心企業合作「農家直採」，直送通路商新鮮上架，拉近農友與消費者的距離。

林口區長藍品畯表示，林口有許多懷抱理想的有機小農，透過聯合林口在地小農，整合行銷的方式，建立林口有機村的黃金品牌，鼓勵在地小農持續以有機愛惜土地的方式耕種，提升作物產值，讓土地永續發展。

女青農邱語玲表示，林口地區的有機農民多為小農、經營規模不大，透過農業局計畫上的協助，將在地有機農戶串聯起來、凝聚共識，也將在地有機農產品聚集並提高有機規模，打造出「林口有機村」區域品牌。另外，她表示除了實體通路外，未來也規劃與醒吾科技大學合作，設置網路銷售直播平台，與消費者有更高的即時性與互動性，為農產品銷售增加更多可能。

農業局長李玟表示，農業局與農友們組成策略聯盟共同行銷農產品，希望透過公部門與青農們合作，激發新思維創造新通路，在此也鼓勵市民好朋友多多購買在地青農的新鮮農產品，不僅落實「產地到餐桌」的概念，這些農產品更是保證物超所值。

(中時 )