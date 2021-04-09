大陸快遞業價格廝殺血戰引發官方出手整頓，最新消息指出，百世快遞、極兔速遞因為低價傾銷被整治，被罰義烏部分分撥中心停運。

21世紀經濟報導稱，一份義烏郵政管理局於4月6日下發的的警示函中，用嚴厲措辭指責上述快遞公司低價傾銷。報導也引述義烏郵政管理局人士確認，百世快遞、極兔速遞確實因為該行為被罰，主要措施是義烏部分分撥中心停運，已經執行。

大陸快遞價格血戰是當前關注焦點，華爾街見聞報導稱，義烏是最激烈的戰場之一，在極兔速遞等業者有力競爭下，當地收件最低價格已降低至人民幣（下同）1元以下。

極兔速遞等外來業者在大陸發展快速，進入當地僅1年就達成日單量穩定2千萬的成績，近日也傳出完成18億美元融資，且投後估值達78億美元，超越許多大陸老牌快遞企業。

另一方面，大陸快遞巨頭順豐速運8日預告首季或虧損9億至11億元，外界認為，價格血戰也可能是導致順豐巨虧的原因之一。

(工商 )