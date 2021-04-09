民航局9日表示，今年端午有3天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,416架次，計147,985個座位數，並自4月12日（下週一）上午9時起開放訂位。

民航局說，今年端午假期自6月12日（週六）至6月14日（週一）有3天連假，民航局規劃，6月11日（週五）至6月15日（週二）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局指出，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）792架次、87,096個座位數；金門航線436架次、48,104個座位數；馬祖航線188架次、12,785個座位數；上述3離島航線共計提供1,416架次、147,985個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月11日至6月13日臺灣出發往離島方向，以及6月13日至6月15日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(工商 )