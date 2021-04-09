金屬機殼廠可成（2474）9日公布自行結算3月份集團合併營收，達45.52億元，較2月份35.82億元，增加9.7億元，月增27.1％；相較2020年同期的76.83億元，衰退40.8％。

累計可成2021年第一季集團合併營收為新台幣126.29億元，較去年同期間的176.16億元，減少49.87 億元，年減28.3％。

因可成處分大陸泰州廠，致3月營收及首季營收均較去年同期衰退。

(工商 )