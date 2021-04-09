櫃買中心9日表示，精剛（1584）、紅馬-KY（2928）等10檔上櫃股票自4月12日起恢復融資融券交易；樺晟（3202）及九暘（8040）等2檔上櫃股票自4月12日起暫停融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因精剛（1584）、紅馬-KY（2928）、華義（3086）、典範（3372）、連展投控（3710）、加捷生醫（4109）、南良（5450）、萬旭（6134）、得利影（6144）及臺龍（6246）等10家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，公告其股票自4月12日起恢復融資融券交易。

另樺晟（3202）及九暘（8040）等2家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值低於10元，公告其股票自4月12日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

(工商 )