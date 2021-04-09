美食-KY（2723）公布自結三月份合併營收16.9億元，較去年同期成長近14%，年增率持續擴大。而美食-KY今年第一季累計營收48.73億元、年增3.64%。

展望後市，美食-KY主要海外市場─美國及大陸─最新出爐的各項經濟數據持續走揚、帶動民生消費，當地85度C門市的來客數也比前一個月增加。隨著加州接種疫苗的人數已經來到2,000萬人，州政府更樂觀預測，最快6月15日，當地生活就能回到正常。法人看好，美食-KY美國的門市業績可望扭轉淡季效應，延續成長動能，貢獻美食-KY第二季營收表現。

三月上旬，大陸市場最重要的消費節慶「女神節」當日，85度C門市的來客數較去年同期大幅成長，其中又以蛋糕銷售成長居冠。在沒有促銷的加持下，切片蛋糕銷售更回到2019年水準，可見過去半年來85度C提升產品質量的策略持續發酵。三月下旬，85度C推出兩款話題新品：白桃卡仕達麵包、百香果奶酪麵包，耳目一新的水果組合，搭配實惠的價格，熱銷超乎預期，三月份麵包銷售更較二月份雙位數成長。

在美國市場，85度C門市來客數連續三個月回升，帶動當地營收較二月成長超過兩成。法人觀察，今年以來美國疫苗接種進度領先全球，四月中旬即將開放全美成年人口施打。佔85度C美國門市七成的加州市場，也已經備妥足夠所有成人接種的疫苗。州政府更宣示，最快6月15日，當地民眾的生活就能回到疫情前的正常軌道。因此，展望即將到來的烘焙傳統淡季，法人樂觀指出，85度C今年有機會跳脫一般的季節性表現，淡季不淡，持續升溫，春夏營收動能可期。

在台灣，85度C看準兒童節商機，獨家取得台灣授權，推出佩佩豬海洋系列蛋糕，除了造型討喜，蛋糕盒也極富巧思，上面的卡通人物拆下來，秒變小朋友最愛的紙娃娃，整膜蛋糕盒還能當作玩具收納箱使用，同時另有四款期間限定的佩佩豬海洋系列飲料杯，也是大朋友小朋友爭相收集的對象。

(工商 )