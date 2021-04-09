國際美元指數走低後反彈，台股開高卻震盪下殺，終結連四紅，且外資小幅賣超，午後偏匯出資金，新台幣也跟著由升轉貶，終場收在28.436元兌1美元，貶值0.6分，為連續二個交交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量放大至8.22億美元。

新台幣本周累計升值9.7分或0.34％，周線連二升。外匯交易員指出，國際美元指數近來持續下滑，上午已跌至貼近92，隨即反彈向上，至於台股開高一舉衝破「萬七」，但僅僅一閃即過，盤勢啟動下殺，終場下跌72點，終結連續四個交易日收紅，外資則是由買超轉為賣超台股新台幣29億元。新台幣走勢也同步，上午一度升破28.4元，但午後因外資及進口商買匯，開始震盪走貶，最後小幅收低。

外匯交易員認為，近來市場欠缺指引，外資方向相對不明確，匯市量能縮小，以實質交投需求為主，進口商及壽險資金買匯，出口商相對保守觀望，使得新台幣陷入區間整理格局。接下來靜待消息面及外資動向提供新的指引，決定新台幣能否進一步突破，或續為區間整理格局。

(工商 )