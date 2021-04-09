經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）健康事業，3月合併營收3.36億元，月增25.54％，年增13.52％，創同期歷史新高及單月歷史次高，第一季合併營業收入9.11億元，年增4.33％，亦創同期歷史新高。

展望第二季，柏文旗下「健身工廠」位於台南市的安南廠即將於4月28日開幕，緊接著嘉義縣民雄廠及新竹市光埔廠預計於5月底及6月初投入營運，法人預期，新一波營運動能挹注加上同店成長，可望帶動柏文110年第二季營業收入有效增長，獲利能力亦隨之提升。

柏文3月營收中，「健身及娛樂服務收入」1.92億元，月增5.78％，年增7.98％，「運動保健服務收入」1.33億元，月增74.05％，年增33.78％，「入會費（含手續費）收入」0.08億元，月增3.99％，年減54.71％。3月各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為57.26％、39.59％、2.26％及0.88％。

柏文第一季營收中，「健身及娛樂服務收入」5.61億元，年增1.93％；「運動保健服務收入」3.19億元，年增16.26％；「入會費（含手續費）收入」0.24億元，年減44.24％。110年第一季各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為61.60％、35.02％、2.61％及0.76％。

今年3月無連續假期的干擾，柏文「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」較2月及去年同期均呈現大幅增長，同時顯示國內健身需求已揮別疫情陰霾。第一季雖無新店動能挹注，但同店成長明顯，柏文營收重返穩健成長的軌道。

今年下半年，柏文「健身工廠」將依既定規劃新增七處營業據點，第三季預計有高雄市、台北市及南投縣等三處新據點開幕，第四季則有位於台中市、高雄市、新北市及桃園市等四個都會區的營業據點投入營運。110年新設據點如期投入運營必可貢獻歷年最大的「營收成長動能」，「新店動能」及「同店成長」為柏文110年營收逐季成長提供雙重保險。

柏文董事會業已通過109年度盈餘分配，預計發放現金股利每股4.86元及股票股利每股0.5元，另外，再以資本公積配發現金每股1元，盈餘分配加上資本公積發放現金為歷年之最。柏文110年營收恢復以往成長動能應可預期，相信今年獲利必將再創歷史新高。

(工商 )