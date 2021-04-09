學童跟著麥當勞叔叔和台中市副市長陳子敬、衛生局長曾梓展等人一起演練洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。（馮惠宜攝）

台中市政府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手於台中13間國小及幼兒園宣導正確的洗手觀念，9日於北屯區東光國小與300位學童熱情互動。（馮惠宜攝）

拿起水槍、泡泡機，麥當勞叔叔穿梭小朋友間，又唱又跳教學童們「時時勤洗手，病毒遠離我」；腸病毒流行季即將來臨，台中市政府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手於台中13間國小及幼兒園進行洗手宣導；因應中南部水情亮紅燈，台中市衛生局長曾梓展也教導小朋友們可以利用75％酒精「濕、搓、沖、捧、擦」，或以3至5ppm含氯漂白水取代肥皂。

台中市衛生局9日於北屯區東光國小舉行腸病毒預防洗手宣導，現場超過300位學童跟著麥當勞叔叔和台中市副市長陳子敬、衛生局長曾梓展、疾病管制署中區管制中心主任吳智文、教育局專門委員郭明洲及北屯區長歐陽明等人，一起演練洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及熟悉洗手5時機「吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」。

衛生局長曾梓展指出，去年受疫情影響，民眾落實勤洗手及戴口罩，台中市自100年來首見無腸病毒重症個案，今年疫情持續，仍不能輕忽疫情與腸病毒的風險。

曾梓展提醒，台中目前水情吃緊，但千萬不能因節水而忽略手部衛生，建議洗手搓揉雙手時可先關掉水龍頭，減量使用肥皂或清潔劑；如沒有自來水但有其他儲水或乾淨水源時，可用3至5ppm含氯漂白水沾濕手部並搓揉20秒後，再用3至5ppm含氯漂白水及清水沖洗雙手；無法取得清水且手部無明顯髒污時，可使用含量75％酒精或乾洗手清潔，但務必搓至完全乾燥為止。

(中時 )