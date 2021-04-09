隨著全球車市回溫，汽車零組件3月營收亮麗，其中，麗清(3346)3月營收達3.4億元，年增171.86％，創歷年同期新高；劍麟(2228)3月營收3.8億元，年增5.24％；廣華-KY(1338)3月營收7.05億元，年增87.16％。

麗清於主要客戶華域視覺科技、大茂偉瑞柯等LED車燈模組產品的需求提高，尤其是廣汽傳祺GS4、電動車大眾ID.4等新車款訂單銷售不錯，拉貨相當積極。總計第1季營收15億元，年成長127.67％。

劍麟第1季營收9.86億元，年增加4.23％。產品銷售方面，第1季汽車事業部營收占比82％，仍是支撐營運主要產品，展家事業結束湖洲廠，比重持續下降。

劍麟切入汽車散熱零組件領域，初期產品將為IGBT散熱零組件，主要將應用於電動車，預計2021年小量生產，2022年起將有1億元左右營收貢獻。

廣華-KY第1季營收為17.73億元，年增66.8％。主要日系品牌車廠客戶本田、豐田皆在3月於大陸新車銷售創下同期新高，日產3月新車銷量年增78％，對廣華-KY汽車內飾件產品提升備貨動能。

(時報資訊)