瀚荃(8103)因NB、光電、伺服器網路週邊及車用產品需求強勁，第1季合併營收8.86億元，年成長48.8%，為歷年同期新高，瀚荃預估，第2季有望延續第1季，挑戰單季歷史新高。

WFH(work from home)的NB終端需求從去年第2季延續至今，且各國開始施打疫苗，歐洲、美國工業、伺服器、資料中心等產業積極「搶庫存」，讓瀚荃第1季淡季營運如同旺季，瀚荃3月合併營收為3.23億元，較2月成長48%，較去年3月成長14%；累計第1季合併營收為8.86億元，季增5%，年成長48.8%。

就各產品線來看，瀚荃表示，光電、伺服器網路周邊及汽車皆有50%以上的成長，今年除了擴大伺服器網路周邊、資料中心及工業控制的產品佔比外，電動車去年底小量交貨陸系電動車廠，年底很有機會交貨美系品牌的二線供應商。

在車用部分，瀚荃表示，傳統汽車使用的連接器種可能近百種，單一車型所使用連接器可能有500個，但是新能源汽車的興起及自動駕駛技術的成熟，新能源汽車單車連接器用量可能達到800-1000個，增長幅度達到60%-100%；隨著新能源汽車占比的不斷提升，將提升平均單車連接器用量；此外，鴻海所組的MIH平台儼然成形，不管電動車的game changer是誰都不能缺少台灣供應鏈，瀚荃也不會缺席，預估今年車用產品營收可望較去年兩位數成長。

(時報資訊)