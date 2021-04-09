針對立法院今天早上火速三讀通過房地合一稅2.0版，不僅追溯到2016年，還要從今年7月1日起，與實價登錄2.0搭配實施，全國商總主席、鄉林(5531)集團董賴正鎰說，政府與立法院在修法前，都沒有找房地產相關業界溝通，了解真實的供需市場情況，本來只要用一般的子彈「打炒房」，就可以讓房市降溫，卻變成直接投下原子彈，政府各部會聯合傾全力打房，顧此失彼，難道要與房地產「同歸於盡」，將來更後悔莫及。

從這個立法的速度，可以看出各政黨寧可顧選票，討好某部分選民而輕易打房，卻忽視從事房地產上下游產業的家庭生計。賴正鎰說，此番修法並無助於年輕人買房，況且現仍是疫情期間，房地產並未全然復甦，根本還沒有外界想像的好。

賴正鎰重炮轟擊，此番立法更追溯2016年，有違信賴保護原則，這顯然是失信於民，讓人覺得政府毫無誠信可言，只是加重擁屋者的懲罰稅。尤其是房地合一2.0延長課徵重稅的閉鎖期為5年，營建業恐怕會減少推案，土地交易縮減，政府稅收減少，房價更不會因此大幅下跌。

賴正鎰說，部分建商可能傾向改變策略，考慮改成「成屋銷售」，今年下半年起「預售屋市場」數量減少，只會加重有意購房者的自備款壓力，還會影響換屋族的二手屋市場，因為未來五年釋出二手房的數量縮減，供給減少，換屋市場與剛性需求仍在，五年後反而墊高房價。

(時報資訊)