和大(1536)3月營收為5.42億元，月增28.69％，年增23.19％，營收重回成長軌道；第1季營收為15.73億元，年增11.72％。公司表示，營收尚未回到應有水準，主要仍受疫情影響，在缺工、缺料、缺櫃情況下，無法出貨導致爆倉狀況，預期此一情況會陸續紓解，後續加速認列營收。而今年和大受惠於全球車市需求增溫下，燃油車用零組件及電動車減速傳動機構產品出貨量依然持續增溫，也在全力滿足客戶以防斷線危機。

和大指出，由於新舊客戶新專案訂單陸續確定，嘉義三廠已向嘉義縣政府申請使用執照，取得執照後並將開始投入生產，預計先啟動4條自動化AI智能產線，公司隨著新訂單挹注對今年度營收、獲利均表示樂觀。

和大是2020年度全球電動車減速機構最大供應商，供應機電系統佔全球25％以上，在電動車市場佔有領先地位，汽車產業正加速朝電動化發展，國際電商、手機大廠及原有客戶持續加大對新能源車等關鍵零組件的需求，而全球對減排及綠能政策推波助瀾，公司持績看好未來電動車長期發展趨勢。

(時報資訊)