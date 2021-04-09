健身器材大廠明躍(4151)3月營收3.29億元，年增199％，創單月歷史新高，首季營收8.93億元，年增206％，為單季歷史次高，僅次於去年第四季。

明躍表示，生產線加開夜班生產已為常態，增加產能以滿足客戶訂單需求及自有品牌產品銷售，在海運壅塞之下，3月營收仍創下新高。傳統淡季即創下單季營收歷史次高，第二季後營運逐漸加溫，至下半年進入旺季，營收可望持續創新高。

明躍的OEM客戶Icon、ODM客戶迪卡儂(Decathlon)均為國際領導品牌，明躍主要供應歐美市場。歐美疫情反覆，高階家用健身器材訂單持續暢旺，公司維持全產能生產滿足訂單需求，訂單能見度持續到年底，農曆年後空櫃回籠亞洲，缺櫃狀況稍有緩解，有利公司出貨，拉動營收逐月走高。

今年以來，原物料持續上漲，明躍也與客戶協商，將適時調整價格，反應成本。此外，公司亦有增設生產線的擴產計畫，產能將進一步大幅提升，增添未來營運的成長動能。

(時報資訊)