工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)今日參加櫃買市場業績發表會，董事長簡川勝表示，今年整體需求回溫，去年第四季至今市場變化極大，記憶體IC價格急漲，公司因100%為工控都是長期夥伴關係，將可逐步反應成本。

簡川勝表示，今年第一季來看，5G、網路工作需求延續去年的熱度，以及零售、遊戲等需求回溫。針對市場缺料問題，宜鼎董事長簡川勝表示，去年第四季至今年第一季景氣變化很大，漲價超出預期，目前需求大於供給，工控為長期戰略夥伴關係，隨著材料價格續上漲，在急漲初期對公司毛利率有些影響，但工控客戶可逐步反應而調漲，並沒有那麼擔心。

去年底開始，供應鏈供不應求，需求遠大於供給，宜鼎預料未來一至兩季不能紓解，但公司是工業運用，相較於消費性產品，對於滿足客戶需求仍有較高的把握。

宜鼎董事長簡川勝表示，去年市場起伏大，受疫情影響，醫療、5G運用逆勢成長，公司得利於多元布局，因此營運狀況還可以。其中，5G於三年前就開始有運用產品，這兩三年發展很多，去年5G成長很多；AIOT在垂直市場的運用及落地並將成為公司的成長引擎，目前有幾百個客戶。公司也將持續深耕工控垂直市場，貼進實際運用推出創新的產品。

因應疫情，宜鼎去年開始積極進行數位轉型，以及研發不停歇，2020年拿到33個專利創下新紀錄。此外，去年再開創五個銷售據點，執行「攻擊是最好的防禦」之策略。行銷的數位轉型方面，去年公司自辦虛擬秀展，成立影音平台，架構攝影棚等創新作法也有行銷助力。

因應後疫情時代，今年研發及銷售更為創新積極，將持續銷售據點布建，並持續增加海外據點以及人員，以及積極備貨。

隨著需求回升，宜鼎今年3月營收回升至8億元之上，達8.01億元，年增率8.1%；今年第一季營收19.39億元，年減4.56%，但比去年第四季的15.75億元低點成長約23.1%。

宜鼎去年營運表現為次高紀錄，略低於前年，連四年賺逾一個股本。2020年全年營收71.52億元，毛利率29.83%；營業淨利12.07億元，歸屬於母公司業主淨利9.31億元，年減8.14%；基本每股盈餘11.46元。

(時報資訊)