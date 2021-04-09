國民黨該改黨徽嗎？立法院會通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部昨(8日)提出應否更改國徽的評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章宜應時代的變遷，適度調整其標章。對此，民進黨前立委林濁水認為，「要國民黨改黨徽？怪怪的」。

國民黨全代會。(圖/本報資料照)

據內政部提出報告，我國青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定的識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，但時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章(黨徽)，以與國家象徵有相當的識別度。

國民黨團回應，國民黨黨徽與黨旗是1895年先烈陸皓東所繪。現「青天白日滿地紅」國旗原為海軍軍旗，1946年12月25日正式將青天白日滿地紅國旗入憲，國民黨使用的黨徽、黨旗早於中華民國國徽、國旗，國民黨黨徽有其歷史意義，民進黨政府及少數政客無權置喙。

國民黨表示，若要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，試問民進黨是否認同國旗和國徽、認同中華民國？國民黨痛批，昨天是太魯閣事故的頭七，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，這是國家最深沉的悲哀。

林濁水9日對此在臉書表示，「要國民黨改黨徽？怪怪的，不如努力改國徽。現在做不到？就等努力夠了，時機成熟再說吧」。

國民黨立委李德維則開嗆，民進黨的目的是討好自家台獨基本教義派支持者，若內政部敢施壓要求國民黨改黨徽，那以後換黨執政，內政部也會要民進黨改黨名。國民黨立委陳以信也痛批，「民進黨有種就去改國徽改台鐵，要國民黨改黨徽！真是莫名其妙」。

要國民黨改黨徽？怪怪的，不如努力改國徽。 現在做不到？就等努力夠了，時機成熟再說吧。 由林濁水發佈於 2021年4月9日 星期五

(中時新聞網)