台鐵太魯閣列車日前發生重大死傷事故，外界建議台鐵改革應朝向公司化。對此，行政院表示，台鐵未來將朝企業化經營模式，循中華郵政營運模式，仍由政府百分之百持股，不對民間釋股，並非民營化，行政院也將分中長期三階段，進行終極營運模式改革。

針對台鐵公司化改革議題，行政院發言人羅秉成於今表示，行政院長蘇貞昌認為，凡能建立長治久安的制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。台鐵改革勢在必行，也早已啟動進行，雖然過去兩年多以來，已完成了許多與鐵路安全有關的具體項目，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

涉及台鐵組織轉型與體質改造等深層結構問題，因其影響深遠丶茲事體大，首階段將調整組織功能以提升安全管理，接著解決財務虧損增進效能，最終待前兩階段改革成熟後，將以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。

外傳，行政院長蘇貞昌曾在內部會議斥責交通部，要求台鐵改革不要提公司化，行政院澄清，蘇貞昌認為，台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續經營，僅用「公司化」太過簡化，容易被誤解民營化，實際上台鐵改革希望比照中華郵政企業化經營。

行政院強調，台鐵因負擔台灣最大的運輸能量，而且配合政策服務偏鄉、人口稀少區域，有其歷史包袱與政策負擔，在決擇台鐵的組織轉型的方向前，先要能提升其安全及效能，並兼顧台鐵員工權益和負擔公平性，研擬出最適的營運模式。

(中時 )