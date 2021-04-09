竹南1處民宅9日下午傳出火警，屋內房間一片焦黑。（苗栗縣消防局提供)
竹南1處民宅9日下午傳出火警，屋內房間一片焦黑。（苗栗縣消防局提供)
苗栗縣竹南鎮中美里1間民宅，9日下午近5時許傳出火警，消防人員緊急布水線灌救，很快就撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供）
苗栗縣竹南鎮中美里1間民宅，9日下午近5時許傳出火警，消防人員緊急布水線灌救，很快就撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供）

苗栗縣竹南鎮中美里1間民宅，9日下午近5時許傳出火警，消防局指出現場為3層樓RC建築，起火地點位於3樓的神明廳，所幸屋內沒有人，消防人員緊急布水線灌救，很快就撲滅火勢。

竹南鎮中美里1間民宅今日下午近5時許傳出火警，大量濃煙從3樓竄出，消防局獲報通報竹南、頭份、造橋、後龍、特搜人車前往搶救，指出現場為3樓RC建築，3樓神明廳起火，幸好屋內無人，消防人員緊急布水線灌救，經射水搶救大量白色濃煙竄出，很快就撲滅火勢。

(中時 )

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