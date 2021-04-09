現年60歲的恆春鎮民代表盧榮士疑久病不適，在家中留遺書後跑到赤牛嶺輕生，9日下午3點被登山民眾發現，已全身發黑，消息傳出後震驚恆春各界、不少民眾感到惋惜；警方稍早證實盧榮士確實已故，並經調查後排除他殺嫌疑。

盧榮士是現任恆春鎮代，並且是第2度連任，對於地方議題相當投入，舉凡屏南快速道路、漁民權益等，曾一度宣布要參選下任恆春鎮長。

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