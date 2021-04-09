恆春鎮代盧榮士疑久病不適 留遺書輕生赤牛嶺 17:362021/04/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春鎮代盧榮士疑久病不適，留遺書輕生赤牛嶺。(摘自盧榮士臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現年60歲的恆春鎮民代表盧榮士疑久病不適，在家中留遺書後跑到赤牛嶺輕生，9日下午3點被登山民眾發現，已全身發黑，消息傳出後震驚恆春各界、不少民眾感到惋惜；警方稍早證實盧榮士確實已故，並經調查後排除他殺嫌疑。 盧榮士是現任恆春鎮代，並且是第2度連任，對於地方議題相當投入，舉凡屏南快速道路、漁民權益等，曾一度宣布要參選下任恆春鎮長。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #恆春鎮 #不適 #遺書 #輕生 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 屏東擄殺真相曝光 無業男長期騷擾新婚甜姊遭2度告性騷 - 社會 命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟 - 社會 台鐵西幹線普悠瑪又出意外 男遭輾斃肢體四散鐵軌 - 社會 6女調查官掀性醜聞 調查局主管開黃腔、鹹豬手遭記過調職 - 社會 女子海外代購裝4行李箱闖機場 350萬名牌衣包遭海關沒入 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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