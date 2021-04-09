農委會主委陳吉仲今天與日本Farmind株式會社社長崛內達生舉行視訊會議，崛內達生在會中指出，台灣鳳梨在日本市場販售價格雖然是菲律賓的2倍以上，卻仍然深受消費者喜愛，也向陳吉仲承諾，今年將採購3000公噸台灣鳳梨，以鮮果或截切方式在日本各大通路販售，讓更多日本民眾品嚐台灣鳳梨的好味道。

中國大陸以檢疫為由3月1日起暫停我國鳳梨輸入，據農委會統計3月1日至4月8日我鳳梨輸往中國大陸以外國家數量為6899公噸，較去年同期的外銷量1150公噸，增加5749公噸，成長幅度高達500％；尤其在外銷日本市場方面，數量已達3825公噸，較去年同期大幅成長405％。

但若以農委會3月1日後祭出的加碼補助每公斤12元試算，光日本市場，農委會至今恐怕已付出逾4000萬元的運費補助費用。

農委會國際處副處長林志鴻表示，此次談到的日本Farmind會社在日本為大型蔬果通路商，此次下訂的3000噸鳳梨將有8成採截切處理，將由我國輸出鳳梨後再送至日本截切處理。

至於日前傳出我國外銷鳳梨品質不佳，陳吉仲表示「將請貿易商補給新加坡、日本、澳洲」等市場鳳梨，林志鴻說，目前仍在規劃中，一定要確保好的品質，不能再出任何一次錯，果品、物流的費品仍由原外銷業者負擔，至於是否可以再請領一次補助？他說，目前仍在研議中。

(中時 )