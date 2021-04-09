全球鏈條大廠桂盟(5306) 在自行車鏈需求持續暢旺、非自行車鏈事業部銷售也同步增長下，9日公佈3月合併營收達6.7億元，年增50％，創下單月歷史次高；第一季合併營收為17.8億元，年增63％，創下歷史同期新高！

桂盟集團表示，這波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，逐漸延伸對中高階運動休閒車款，以及電動自行車款也出現強勁需求，造成自行車供應不及，許多民眾改在補修通路上購買零件更換，帶動補修市場也同步上揚。

對自行車零件供應商而言，除了要趕上對整車廠的需求，也要加緊對補修市場的供應。以目前市場所需，估計在庫存補充與市場需求增加，未來幾個季度自行車熱度不減，目前桂盟各工廠的產能利用率仍維持高檔外，桂盟已在2020年底完成部署，增加 10%產能因應未來整體自行車市場的增長。

此外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售，自2020年第四季起回到成長軌道，今年3月營收呈現年增、月增；第一季營收年增率高達51％，其中，自行車零件事業部年增68％、非自行車零件年增51％。顯示桂盟的非自行車零件的營運，在疫情後回歸正常，也是桂盟在未來營運上另一股成長驅動力。

桂盟在2020年EPS創歷史新高達12元；毛利率、營業利益率及稅後純益率「三率三升」，同步創下歷史新高。

法人表示，依目前自行車市場態勢來看，市場庫存仍是偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估計這波需求可望持續一整年。在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減；近年來，電動輔助自行車(e-bike)熱潮興起，各品牌無不推出多款ebike來對應市場需求。

桂盟順應此風潮，早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗來因應電動輔助自行車的高扭力及高磨耗。桂盟2020年電動自行車專用鏈出貨量年增達20％，2021年也將規劃增加更多產能，以因應電動自行車的強大需求，未來在自行車產業持續增溫，桂盟的營運表現可望再創高峰。

(工商 )