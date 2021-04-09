印度周五新報單日新冠肺炎確診數再創歷史新高，單日死亡人數也創下近五個月的高位；印度正力抗第二波疫情，各地方邦政府抱怨疫苗的短缺。

該全球第二大人口國周五新報13萬1968名確診人數，創印度單日最高紀錄；死亡人數新增780名，為去年10月中旬以來最高單日死亡人數。

印度累計染疫數為1306萬人，全球第三高，僅次於美國，接近巴西的1328萬人。累計死亡人數為16萬7642人。

隨數個邦開始擴大病毒的封鎖管制，移工開始從孟買等大城市移往鄉鎮，也為小城鎮的爆發帶來風險。

政府將疫情的再起，歸咎於去年中旬商業和經濟活動的重啟，出現擁擠和不戴口罩情形。

衛生部長Vardhan指出，不幸的是社會採取隨性的作法，以及在遵守防疫紀律方面，各地都出現鬆散情形。Vardhan表示目前有4300萬劑庫存疫苗；印度目前每天有400萬人接種疫苗，而目前優先接種疫苗的群體為45歲以上民眾和第一線醫療人員。

印度目前大部分地區都落後於安全規定，最明顯的例子為選舉集會，包括總理莫迪(Modi)和內政部長在內的政治人物，在政治集會時迎接數萬名支持者的歡呼，其中多數民眾皆沒有配戴口罩。

印度政府目前拒絕實施另一次全國性大封鎖，但是總理表示，宵禁是讓民眾保持警戒的最有效方式。

(時報資訊)