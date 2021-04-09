台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)3月營收6.6億元，月增37.37%，但年減21.58%；1-3月營收17.67億元，較去年同期減少約22%。公司表示，3月接單創兩年來新高，對營收前景看好。

榮剛表示，去年底以來世界各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗，在疫情有機會得到控制的樂觀看法下，帶動全球民生工業逐漸復甦，連帶鋼鐵及機械加工市場景氣持續升溫，3月營收受惠於工模具鋼、功能型不鏽鋼與低合金鋼，需求持續暢旺且市場價格良好，較2月營收低點成長37.37%，也較1月成長超過5%。3月接單超過7億元突破兩年新高，在手訂單顯示未來數月營收有望逐步揚升，回到疫情前的成長軌道。

榮剛指出，儘管新冠肺炎疫情雖仍對全球經濟產生干擾，但隨著疫苗施打的國家與人數增加，各企業開始為景氣復甦預作準備，譬如美國飛機大廠波音（Boeing）公司日前接獲來自美國西南航空100架波音737 MAX系列飛機訂單，其他的飛機製造商也陸續傳出接單佳訊，透露出航太景氣正逐步復甦中。此外，中國日前發布煉鋼限產令，加上關稅壁壘逐漸鬆綁、美國總統拜登所欲實施的2兆美元基礎建設計畫，可望為相關基礎工業市場帶來新一波榮景，公司樂觀看待今年營運展望。

(時報資訊)