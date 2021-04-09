晶華(2707)國際酒店集團公布3月自結合併營收4.55億元，雖較2月5.61億元減少18.84％、仍較去年同期2.96億元跳增53.71％。累計首季合併營收15.46億元，僅較去年第四季15.58億元微減0.78％，較去年同期13.63億元成長達13.46％。

晶華表示，雖因春節旺季已過，使集團3月營收較2月下滑，但相較去年同期遭逢疫情爆發衝擊，今年在疫情趨穩下，使台北晶華酒店餐飲業務及麗晶精品營收大幅成長，而太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅及達美樂等業績亦持續成長。

晶華指出，國門不開帶動內需消費市場熱絡，專精服務高端市場的麗晶精品各店家營運狀況良好，今年首季業績年增達80％、會員人數亦首見跳增40％，主要因擁有台北晶華共構優勢，並積極整合餐飲及住房資源推出各式城市度假專案，提升房客一站式消費機會。

此外，各大國際精品看好台灣金字塔頂端客層在珠寶腕表領域的消費力，紛紛洽商進駐麗晶精品商場或加碼升級店裝。同時，麗晶精品亦增加高端餐飲品牌進駐比重，以精品美食生活聚落的概念，成功帶動人潮與買氣提升。

晶華指出，麗晶精品最擅長的貴賓服務持續進行「VIP服務禮遇升級」，將購物管家角色晉升為與顧客關係更為緊密的生活管家，成功吸引頂級車商及信用卡等業者攜手，展開多元的「跨界行銷合作」。

展望本季，麗晶精品將攜手晶華旗下星級餐廳，結合總統套房私廚晚宴及私人管家的導覽服務，推出2天1夜的「米其林巨星之旅」，獲得美國運通黑卡會員青睞，提供高端消費者更高品質的城市度假體驗，亦成功挹注台北晶華淡季住房業績。

晶華表示，麗晶精品今年將持續深化上述策略方針與既有優勢，打造更優質的購物環境、提供非凡的購物體驗。隨著5月母親節檔期到來，台北晶華規畫5款闔家外帶美饌及2款蛋糕，5月8日亦邀請巫啟賢於3樓宴會廳舉辦演唱餐會。

此外，位於台北晶華1樓的自助餐廳栢麗廳，亦將餐檯及座位延伸至中庭，增加約45％座位，並集結「泰市場」及「義饗食堂」菜色，推出「超級自助餐」饗宴，積極搶攻節慶消費商機。

同時，晶華亦首創與家事清潔服務平台「呼叫黃背心」跨界合作，推出「媽咪Relax」住房專案，入住即贈家事服務，提供專業人員到府進行各式家電及家具深層清潔，盼以豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求，並增添集團營運動能。

(時報資訊)