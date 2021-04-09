設備廠陸續公布營收，聖暉(5536)、信紘科(6667)3月營收年增1成以上，朋億(6613)年減13.30％，但隨著在手訂單增加，朋億本業今年營運可望恢復至前年44億元的水準。

聖暉3月營收14億元，年增17.42％，為歷年同期新高，主要客戶無塵室機電整合工程施作依照進度認列，同時，集團彈性採購、專案人力調配與管理綜效效益所致。聖暉之前法說表示，全年可說「陽光普照」，目前接單新接單更較去年同期倍增，未來營運將呈現逐季向上。

信紘科3月營收1.43億元，年增14.86％，第1季營收3.78億元，年增10.02％。主要受惠於竹科晶圓廠、南科先進製程廠的建置及擴充等進入設備裝機階段，整體施作工程如預期進度，加上穩定拆移機工程服務貢獻所致。

朋億3月營收3.38億元，年減13.3％，但客戶訂單拉貨需求增溫，月增51.83％；第1季合併營收為7.86億元，年減16.57％。朋億去年底以1.12億餘元取得銳澤25％股權，3月30日公告累計取得10,775,000股，累計交易總金額3.65億元，持股比例51.31％，今年第2季起併入朋億的合併報表，並於董監改選取得席次。在本業今年可望回溫，加計銳澤營收，朋億全年營收有望創下新高。

(時報資訊)