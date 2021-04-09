連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2021年3月自結合併營收1.34億元，月增達23.13％、年增達16.53％，創同期新高、歷史次高。累計首季合併營收3.78億元，雖季減4.08％、仍年增達13.07％，亦創同期新高、並創歷史第3高，整體表現仍亮眼。

揚秦執行長卓靖倫表示，首季營收成長主力來自商品買賣，主因麥味登Cafe & Brunch新店型營運店數持續成長，同步帶動商品銷售暢旺。麥味登3月推出新菜單，主打在地食材與健康取向的新餐點亦頗受消費者好評，持續為門市帶進買氣。

而「炸雞大獅」除了積極展店，並在人潮聚集的演唱會周邊及購物中心等地開設快閃店，達成擴大營收並激發品牌活躍度效果。雖然首季通常為連鎖加盟產業的展店準備期，但目前「麥味登」總店數達850家、「炸雞大獅」海內外店數已突破46家，維持穩健增加步調。

展望後市，隨著新冠肺炎疫苗施打、疫情趨穩，內需市場復甦力道轉強，將有利於「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌未來展店計畫推動。揚秦4月中將參加2021台灣連鎖加盟創業大展高雄展，目標「麥味登」與「炸雞大獅」年底分別達1000家及100家。

(時報資訊)